Walter acusa positivo em teste antidoping

Ainda vinculado ao FC Porto, mas cedido aos brasileiros do CSA, o avançado Walter acusou positivo num teste antidoping realizado a 5 de julho e encontra-se de momento suspenso de forma preventiva pela Autoridade Brasileira de Controle Antidoping (ABCD). De acordo com o relatório da ABCD, foram detetadas as substâncias furosemida e matabólitos de sibutramina, habitualmente presentes em remédios para emagrecer.O mais caricato de tudo é que este controlo foi realizado num encontro, diante do Brasil de Pelotas, referente à Série B do Brasileirão, no qual Walter nem sequer jogou (foi suplente). Mesmo assim, o avançado de 29 anos foi alvo do referido teste, que o coloca em maus lençóis perante as autoridades brasileiras.