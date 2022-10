Walter 'Bigorna' junta-se a equipa de futebol de 7

Os mais atentos ao futebol não esquecem o nome de Walter, cuja alcunha "Bigorna" foi ganhando seguidores um pouco por todo o lado.

O antigo jogador do FC Porto assinou contrato no passado mês de agosto com o Goiânia e ainda disputou seis partidas na Segunda Divisão do Campeonato Goiano. Agora, deu um novo passo na carreira e assinou pelo SA Betesporte, equipa pernambucana de futebol de 7.

"Estou muito feliz por aceitar este desafio na minha carreira. O SA Betesporte é um clube com pouco mais de um ano de fundação, mas mesmo assim, com uma das melhores estruturas do futebol de 7 brasileiro", resumiu.