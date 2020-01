Walter está com 99 quilos e promete emagrecer até julho

É certo que Walter nunca foi um jogador conhecido pela sua compleição digna de jogador de futebol, mas arriscamos dizer que o antigo jogador do FC Porto estará por esta altura num dos estados de forma menos 'recomendáveis' de que há memória. Atualmente afastado dos relvados a nível profissional desde finais de 2018 devido a uma suspensão relativa a um controlo antidoping positivo, Walter procura manter a forma numa equipa amadora do estado de Goiânia, o Noronha Alimentos, mas ao que parece a missão não está a ser fácil...





Presente esta terça-feira num encontro de preparação realizado entre a sua equipa e o Atlético Goianiense, o dianteiro de 30 anos assumiu o problema com a balança, mas garantiu que rapidamente poderá chegar a um peso necessário para jogar de forma competitiva. "Não estou de peso, mas tive esse problema [suspensão por doping]. Hoje estou com 99 quilos e para estar pronto a jogar tenho de ter 95, 94...", assumiu o avançado, que mede 1,78 metros.Lembre-se que Walter, conhecido no meio do futebol como Bigorna, foi suspenso devido a um controlo antidoping positivo no qual foram detetadas as substâncias furosemida e matabólitos de sibutramina, habitualmente presentes em remédios para emagrecer. Walter assumiu-se como inocente , atirando as 'culpas' para o médio do CSA (o seu clube da altura), mas a entidade antidoping brasileira não perdoou e aplicou-lhe uma suspensão válida até julho.