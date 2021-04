Walter mostra foto sem camisola e atira: «Não estou à toa, não estou de brincadeira»

Walter Henrique da Silva continua a ser tema de conversa no Brasil. Conhecido - inclusive em Portugal - pela facilidade com que excede o seu peso, o avançado brasileiro de 32 anos recorreu esta sexta-feira às redes sociais para explicar aos adeptos do Vitória (clube da Série B) o motivo que o levou a não constar na convocatória para o jogo da Copa Nordeste, frente ao 4 de Julho, agendado para este sábado.





"Muita gente tem-me perguntado por que não viajei [com a equipa]. Gente, vai acontecer mais vezes. Estou em treino, a cuidar-me, a treinar. Nós íamos ficar quatro dias longe, sem treinar. O que achei melhor? Ficar em Salvador, treinar sábado e domingo. Não estou aqui à toa, estou a trabalhar. Treinei ontem de manhã e à tarde, hoje, sábado e domingo vou treinar. Só para explicar. Não estou à toa, não estou de brincadeira. Estou a trabalhar para chegar ao meu peso", disse o ex-dianteiro do FC Porto, publicando uma imagem que vale mais do que mil palavras.