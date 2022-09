Walter recorda problemas com excesso de peso: «Tenho 84 quilos de massa magra»

Walter, avançado que representou o FC Porto entre 2010 e 2011, recordou o tempo que passou nos dragões numa longa entrevista ao 'Globoesporte'. O jogador brasileiro, de 33 anos, que atua agora no Goiânia, da 2.ª divisão do Campeonato Goiano, abordou ainda o excesso de peso e reconheceu que cometeu alguns erros."Eu não ganhei muito dinheiro no FC Porto, vim ganhar mais quando voltei para o Brasil. Recebia 15 mil reais [2,85 mil euros], fui para o FC Porto e recebi o equivalente a 45 mil reais [8,55 mil euros]. Já era muito bom, mas quando voltei para o Cruzeiro ganhava 95 mil reais [18 mil euros] e o mesmo no Goiás. Já viste a diferença? Querendo ou não, ganhas algum destaque, e isso acaba por te subir um pouco à cabeça, não há como", começou por referir Walter."Eu não tinha nada, vim de uma favela, do nada fui para o Internacional, do nada para o FC Porto. Passaram por lá grandes jogadores. De vez em quando a minha ficha não caiu", prosseguiu, revelando ainda que mantém contacto com alguns jogadores dessa equipa."Tenho um grupo no Instagram com quem jogou comigo e estão lá o Hulk, Falcão, James [Rodríguez], Álvaro Pereira, Fucile, João Moutinho. O meu treinador foi André Villas-Boas. Venci a Liga Europa, algo que nunca me tinha passado pela cabeça", contou, para depois a suspensão por doping."Sempre tive problemas de peso, mas nunca tomei remédios para emagrecer. Desta vez tomei porque um médico, do qual não vou referir o nome, aconselhou. Remédios não ajudam em nada, só atrapalham. Tive dois anos a tomar um remédio para emagrecer, que só atrapalhou e tive um problema. Tenho pavor de lembrar-me disso, foi um dos piores momentos da minha vida", revelou, recordando os momentos difíceis que passou na favela onde vivia."Passei por situações difíceis na minha favela, no Coque, isto aqui para mim não é nada. Quando eu marco golos, os repórteres não acreditam. Não tenho como explicar. 'Como é que Walter tem este peso e consegue correr o campo todo?'. Eu tenho 84 quilos de massa magra, se metes um jogador gordo em campo, ele não consegue jogar. Se estou acima do peso dos outros jogadores? Sem dúvida. Por isso, o meu peso sempre foi diferente dos outros, o meu era sempre superior, sou uma pessoa diferente. Mas mesmo acima do peso, fui o melhor jogador do Brasileirão, Bola de Prata, [marquei] 29 golos num ano, joguei mais de 55 jogos num ano sem me lesionar. Quando isso acontecia, recuperava rápido", referiu.Walter quer agora ser um exemplo de superação e revelou já ter recebido mensagens nesse sentido. "Quando me chamavam o Walter 'gordinho' doía-me muito. Houve vezes que foi com carinho, mas outros em que foi por maldade. Isso também me doía muito. Mas a minha felicidade é ver as pessoas que sofrem com [excesso de] peso dizerem que vão jogar futebol, porque o Walter está a jogar. 'O Walter é gordinho, vou jogar também'. [Meter] muitas crianças e pessoas a jogar. Não é um espelho positivo do meu trabalho, sei disso, mas também muitos voltam a jogar por causa disso. As crianças às vezes dizem coisas que magoam. Muitas pessoas mandaram-me mensagens a dizer que só jogam porque também estou a fazê-lo, isso dá-me muita força", apontou.