Walter suspenso por um jogo por... trocar camisola com adversário

Os avançados Walter e Carlos Eduardo, do Athletico Paranaense, foram esta terça-feira multados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por quebrarem o protocolo médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), criado para os jogos realizados durante a pandemia de Covid-19.

Durante uma partida entre Athletico Paranaense e Botafogo, a contar para a 28.ª jornada do Brasileirão, o ex-jogador do FC Porto, de 31 anos, decidiu trocar de camisola com Kevin, dianteiro da equipa adversária, algo que é explicitamente proibido nos dias que correm. Com esta ação, Walter acabou por receber a suspensão de um jogo e uma multa de cinco mil reais (cerca de 775 euros).

Já o colega de equipa, Carlos Eduardo, teve a mesma atitude só que na mais recente jornada da prova, tendo trocado de camisola com Michael, avançado do Flamengo, no final da partida entre as duas formações. Suspensão de um jogo também foi o castigo aplicado pelo STJD.