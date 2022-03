Wanderson reforça Internacional após "sondagens" de Sporting e Lyon

Wanderson, jogador brasileiro de 27 anos que assinou pelo Internacional depois de ter deixado o Krasnodar, terá recebido ofertas de clubes europeus, incluindo o Sporting. Quem o garante é o seu pai."Tivemos sondagens do Lyon e do Sporting, mas Wanderson queria voltar ao Brasil. O Internacional apresentou uma proposta e nós já tínhamos dado a nossa palavra aos dirigentes do clube. Depois, outra equipa até se tentou atravessar, mas nós já tínhamos dado a palavra ao Internacional, então nem quisemos ouvir outra proposta"., revelou Wamberto Campos, ao Portal do Colorado.Não é a primeira vez que Wanderson, aparece associado ao Sporting. Em 2020, Wamberto Campos relatou que o clube leonino o tinha contactado e filho tinha mostrado entusiasmo.Fonte do Sporting garantiu a Record que não houve qualquer sondagem por Wanderson, ao contrário do que o seu pai diz.