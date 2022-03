Weverton elogia Abel Ferreira: «Acreditamos muito nele, nunca duvidamos do plano e da sua ideia»

O Palmeiras conquistou na madrugada desta quinta-feira a Supertaça Sul-Americana ao derrotar (2-0) o Athletico Paranaense na segunda mão da final da competição, naquele que foi o quarto troféu conquistado pelo 'Verdão' em oito finais disputadas na 'era' Abel Ferreira.O treinador português mereceu, durante a tarde de hoje, rasgados elogios de um dos seus 'pupilos', o guarda-redes Weverton. Em declarações no programa 'Seleção SporTV', o brasileiro explicou o sucesso que está muito centrado nas qualidades do técnico e na confiança que os jogadores têm no seu trabalho."A principal ideia é que nós acreditamos muito no treinador, não duvida nunca do plano e da ideia dele. Gosto de falar da final contra o Flamengo. Ele estudou e colocou-nos dentro da sala e falou que tinha uma ideia de jogo e perguntou se nós estávamos a favor ou não. Não é fazer o que eu quero e que é bom para mim. O que é bom para o ponta [extremo] é jogar para frente, às vezes não é bom acompanhar [o adversário], mas tem de fazer. Não é fazer só o que é confortável, é fazer o que é bom para a equipa. Isso é o que o Abel pede", começou por revelar."Nós ouvimo-lo muito, confiamos muito. Vamos muito seguros para o campo sobre o que fazer, como vai defender e atacar, se vamos sair a jogar curto, se vamos sair a jogar longo... Isso traz-nos muita segurança dentro do jogo", acrescentou.Weverton sublinha ainda que a equipa tem se tornado cada vez mais madura dentro de campo, muito por 'culpa' de Abel Ferreira. "O resumo de tudo isto é que nós confiamos muito nele, temos muita confiança que ele terá sempre um plano, uma ideia, algo diferente para cada jogo, cada situação e cada momento da partida. Confiamos a 100% nele e procuramos cumprir aquilo que ele pede. Outra coisa que ele costuma dizer é que 30% é o que ele diz, os outros 70% é connosco, que temos de executar, que precisamos de achar soluções dentro de campo. A equipa tem ganho maturidade [com ele] e tem feito muito bem", terminou.