Willian Arão: «Estamos a fazer de tudo para que Jorge Jesus continue feliz connosco»

A possibilidade de Jorge Jesus sair do comando técnico do Flamengo é um dos assuntos do momento, no Brasil e em Portugal. Depois de Vitinho e Diego, foi a vez de Willian Arão, médio-defensivo e uma das peças da equipa orientada pelo treinador português, vir a público falar sobre a possível saída do treinador português do emblema do Rio de Janeiro rumo ao Benfica.





"[Saída de Jorge Jesus?] Todos querem saber, nós também. Eu não sei de nada. Até onde sei, ele é treinador do Flamengo. Temos torcido para que ele permaneça porque é um grande treinador, uma grande pessoa. Mas respeitamos a decisão dele, entendemos o lado. Estamos a fazer de tudo para que ele continue feliz connosco", começou por dizer o médio brasileiro, em entrevista à FOX Sports."Temos feito uma pressão grande. Uma pressão boa, não adianta que ele fique aqui infeliz ou sem querer ficar. Fazemos de tudo para ele ficar cá. Ontem, no treino antes da final, não teve conversas desse tipo [de despedida]. Tivermos conversas normais, era uma final, não podíamos perder o foco. Estávamos muito focados. Foram conversas que temos como sempre, depois do jogo não falamos sobre nada.""Eu vi depois. Não acredito que seja um abraço de despedida, mas sim de gratidão. Foi um abraço de felicidade, de gratidão. Pelo menos eu vi dessa forma", concluiu.