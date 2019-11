Willian Arão: «Jesus ensina coisas diferentes, o meu pai até diz que dava um livro»

Willian Arão era muito criticado pelos adeptos do Flamengo, antes da chegada de Jorge Jesus ao clube. Hoje é uma peça considerada fundamental pelo treinador e muito elogiado por aqueles que o criticavam. O médio considera que a subida de rendimento se deve ao trabalho realizado pelo técnico português. "A primeira impressão do Jesus foi boa. É estudioso, tem conhecimentos de campo, bola e tática. Ensina coisas diferentes e uma foi esse meme que se tornou viral. Esqueci-me de fazer um movimento (no jogo-treino contra o Madureira) e ele gritou que eu estava mal posicionado", disse ao site UOL.O jogador não quis revelar o que o treinador constantemente lhe pede mas admitiu que um dia o possa fazer."Um dia conto. O meu pai até diz que dava um livro, mas eu nem gosto dessa ideia. Mais para frente falo, agora não vou entrar em mais detalhes. Estamos na final da Libertadores e na reta final do Brasileiro. Se revelar o que pede, os nossos adversários podem utilizar isso. Assim, vão ficar na dúvida", referiu."A forma como trabalha é muito intensa. Alongamos um pouco e vamos logo fazer finalização, o que não era costume para nós. A dinâmica do treino é diferente. Mas já fui treinado por outros grandes técnicos que também têm as suas qualidades. Ele tem as dele. Os resultados estão aí. Estamos a conseguir colocar em prática as suas ideias. Acho que estamos a jogar um excelente futebol e vamos disputar a final da Libertadores. A curiosidade é grande. Já tinha visto algumas coisas, outras são novidades que ele trouxe para mim enquanto jogador. Temos de tirar proveito e continuar a crescer. Por mais que estejamos a jogar bem, temos de carimbar com títulos", acrescentou.