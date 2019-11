«Wilton, seu safado»: nem o árbitro escapou aos insultos no Flamengo-Vasco da Gama

Golos, reviravoltas, faltas de respeito, confusões e agressões. Houve de tudo no Flamengo-Vasco da Gama, que se realizou quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) no Maracanã e acabou. Os insultos foram denunciados pelas duas equipas e nem o árbitro, Wilton Sampaio, escapou como consta no relatório."Wilton, seu safado! Pega nesse escudo da FIFA e enfia no seu c...", terá dito Paulo Pelaipe, diretor de futebol do Flamengo, para o árbitro.O Mengão de Jorge Jesus(Éverton Ribeiro, 1’), permitiu a reviravolta (Marrony, 34’ e Pikachu, 38’), reequilibrou a balança (Danilo Barcelos, 45’+5, p.b.), voltou a ser superado (Marcos Júnior, 52’), assumiu a liderança (Bruno Henrique, 65’ e 80’), mas deixou escapar o triunfo ao cair do pano (Ribamar, 90’+3), perdendo a hipótese de ser campeão no domingo.O dérbi do Rio de Janeiro foi pródigo em confusões. Rossi e Rafinha trocaram 'bocas', tal como Henríquez e Bruno Henrique. Marí deu um brutal pisão em Raul e... mandou-o levantar-se. Wanderley Luxemburgo irritou-se com o comportamento de JJ, queixando-se ao árbitro de que o homólogo do Fla ‘falara algo’ para um jogador do Vasco.O ambientemais após o apito final. Gerou-se um enorme sururu no relvado. Discussões, empurrões... até que André Souza, gerente de futebol do Vasco, se intrometeu e deu uma joelhada em Gabigol. "Não tive reação, ele nem devia poder estar ali. Não percebi porque me agrediu", referiu o artilheiro do Fla. O Urubu apresentará queixa no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e o dirigente vascaíno poderá ser suspenso por 180 dias.Não acabou aqui! Bruno Henrique provocou o Vasco após a confusão. "Estamos noutro patamar", atirou o avançado do Fla, suscitando a resposta de Wanderley Luxemburgo: "Ele tem de respeitar a tradição do Vasco!"