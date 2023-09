Zé Ricardo sucede a Pepa no comando do Cruzeiro

Já está encontrado o substituto de Pepa no comando da equipa do Cruzeiro. Trata-se de Zé Ricardo, técnico de 52 anos com passagens por vários clubes brasileiros como o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza e Internacional, que até abril deste ano comandava os japoneses do Shimizu S-Pulse.De volta ao futebol brasileiro, Zé Ricardo acertou contrato com o Cruzeiro até o final de 2024 e terá já esta quarta-feira o primeiro contato com os jogadores do clube mineiro. Com o treinador chegam o adjunto Cléber dos Santos e Fábio Eiras, preparador físico. O clube apresentou ao treinador um projeto de trabalho até o final deste ano, algo que foi aceite. Mas quem controla a carreira do treinador sugeriu um contrato mais longo, sem que exista ônus para o clube no caso de uma rescisão a partir de janeiro de 2024.O Cruzeiro está atualmente com 26 pontos no Brasileirão, a cinco da primeira equipa dentro da zona de despromoção, o Santos. O clube celeste não vence há oito jogos e será já essa a primeira missão do novo técnico, precisamente diante dos paulistas, no dia 14.