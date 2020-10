Zé Roberto lembra Sá Pinto como jogador: «Tinha medo dele. Espero que venha mais tranquilo»

A próxima madrugada marcará o arranque de uma nova aventura na carreira de Ricardo Sá Pinto, agora ao comando do Vasco da Gama. Um novo passo do ex-Sp. Braga, que motivou natural interesse por parte da imprensa brasileira, que depois de Jorge Jesus tenta perceber o que esperar de mais um treinador português. Ora, esta terça-feira, no programa Seleção SporTV, Sá Pinto foi tema de conversa, com dois antigos jogadores a lembrarem como foi atuar diante do ex-internacional português.





Zé Roberto, nome histórico do futebol brasileiro e que nos últimos tempos tem sido destaque pela sua forma física irrepreensível aos 46 anos , diz até que tinha medo do português. "Enfrentei-o no final da carreira dele, numa competição europeia. Eu jogava no Bayer Leverkusen, ele jogava pelo Sporting. Lembro-me que fui jogar contra eles e eu tinha medo do Sá Pinto. Ele dava luta, hein? Espero que venha mais tranquilo como treinador. Na época, como jogador, lembro até que ele tinha batido num adepto, algo desse género", disse Zé Roberto.Presente no mesmo painel, o ex-benfiquista recordou também ele os embates com Sá Pinto, mas ao contrário do seu compatriota deixou claro que "não tinha medo". Eu jogava no Benfica, ele no Sporting. Ele tinha uma personalidade muito, mas muito forte. Estava sempre a dar luta no campo durante o jogo todo. Os adeptos adoravam-no. Não era craque, não tinha uma condição técnica tão boa, mas era muito aguerrido", considerou.