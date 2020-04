Zico destaca Jorge Jesus

Zico aproveitou a quarentena que vive no Brasil para responder a algumas questões dos seus seguidores. O brasileiro, de 67 anos, que é muito provavelmente a maior glória do Flamengo, deixou rasgados elogios à sua equipa do coração e aproveitou para analisar como seria se tivesse sido treinado por Jorge Jesus.

"Eu acho que podemos sempre aprender algo de novo. Sem dúvida alguma que melhoraria [com Jorge Jesus a treinador]. Talvez conseguisse melhorar em aspetos com os quais não me preocupei tanto. Mas eu tive muitos bons treinadores, quer fosse no Flamengo, na seleção brasileira ou na Udinese... No início da minha carreira, tive a oportunidade de alinhar em várias posições e depois ganhei a confiança dos treinadores como apoio ao avançado", destacou.

Recorde-se que Zico fez parte da equipa do Flamengo de 1981 que venceu uma Libertadores e uma Taça Intercontinental, além de que o ex-médio foi quatro vezes campeão brasileiro pelo Mengão. Zico abordou ainda a evolução da equipa e deixou elogios a... Gabigol. "O Flamengo está a jogar muito bem com o Jorge Jesus e eu, como adepto, fico muito feliz. Gosto de ver a equipa a jogar, principalmente o Gabriel Barbosa, e fico contente por ele ter ficado no Flamengo. Acho que tomou a melhor decisão", concluiu.