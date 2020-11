Zico diz que Jesus errou ao sair do Brasil: «Flamengo é muito mais equipa do que o Benfica»

Zico, antiga glória da seleção brasileira e do Flamengo, considera que Jorge Jesus "errou" ao trocar o Mengão pelo Benfica.





"Eu acho que o maior problema não foi uma questão do clube, foi mais uma questão pessoal. Em termos de equipa, o Flamengo é muito mais equipa do que o Benfica, e já estava montado, com jogadores a executarem de cor e salteado tudo aquilo que ele pretendia. Sem dúvida, falando só de bola, eu não trocava mesmo", afirmou a antiga glória do Mengão, no programa "Aqui com Benja".