Zico: «Situação de Jorge Jesus mudou muito depois da pandemia»

O contrato de Jorge Jesus com o Flamengo expira a 20 de junho e as renovações para a prorrogação de vínculo estão em contrarrelógio. A lenda do Mengão, Zico, garantiu que as condições mudaram por causa da desvalorização da moeda.





"A situação mudou muito depois da pandemia, principalmente pela mudança na moeda também. Isso aí gera um valor muito alto que talvez o Flamengo não esperasse. Eu fiz uma entrevista com ele para o meu canal e a impressão que me deu é que ele só não renovaria com o Flamengo se tivesse uma proposta de um Real Madrid, Barcelona, Bayer Munique, Manchester United, Manchester City, essas equipes topo que, na opinião dele, se igualam à equipa que ele está a orientar", declarou o antigo criativo brasileiro em entrevista ao programa 'Jogo Aberto'.Comojá escreveu, o técnico português pede 7,5 milhões de euros anuais para se manter no emblema onde conquistou, entre outros troféus, a Taça Libertadores e o Brasileirão."Se fosse para ir para uma equipa inferior à do Flamengo, ele preferia ficar no Flamengo. Agora, esses valores são altos. No momento que os clubes estão vivendo é muito complicado assumir um compromisso e depois acabar por ir por água abaixo. Eu acredito que o momento é de reflexão e conversa, como bem disse o Marcos Braz [vice-presidente do Flamengo], por tudo isso que aconteceu nos últimos 30 dias", acrescentou Zico.