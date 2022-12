Zidane e mais cinco nomes apontados ao cargo de selecionador do Brasil

Zinedine Zidane integra uma lista de seis possíveis sucessores de Tite no cargo de selecionador do Brasil, revelou o 'L'Équipe'. O antigo treinador do Real Madrid parece surgir na poule de um lote que conta também com nomes como Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Thomas Tüchel, Roberto Martínez e Rafael Benítez.Segundo a mesma fonte, o ex-internacional francês cumpre os requisitos da CBF (nomeadamente o facto de ser estrangeiro), além do currículo com provas mais do que dadas e ainda apoio interno de nomes como Ronaldo Nazário.Zidane encontra-se livre depois de ter saído do Real Madrid em maio de 2021.