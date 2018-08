Agente de Pogba furioso: «Scholes não reconheceria um líder nem com Churchill pela frente»

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 21, 2018

Paul Pogba reconheceu ter tido "problemas de atitude" nadiante do Brighton, no fim-de-semana, e Paul Scholes, antigo jogador dos red devils, questionou as capacidades de liderança do francês, capitão de equipa. O empresário do jogador saiu em defesa do campeão do Mundo, desferindo um duro ataque em direção a Scholes."Espero que haja um problema de tradução das declarações de Pogba, não há defesa possível para o que ele disse. Os jogadores tem dizer para si próprios que têm de ter atitude, não devem precisar que os outros lhes lembrem isso. Acho que não é preciso o treinador recordar aos jogadores que é preciso ter atitude", considerou Paul Scholes.E prosseguiu: "Há falta de líderes na equipa. Pensámos que o Pogba seria o candidato ideal para assumir esse papel mas não foi isso que se viu neste jogo. Fez outro jogo muito pobre, ele é tão inconstante..."O empresário do jogador não gostou do que ouviu e reagiu em fúria nas redes sociais: "O Paul Scholes não reconheceria um líder nem se tivesse Winston Churchill pela frente", considerou Mino Raiola. "Há gente que precisa de falar, pois têm medo de ser esquecidos."E acrescentou: "Paul Scholes devia tornar-se diretor desportivo e aconselhar Woodward [diretor do Manchester United] a vender o Pogba. Eu certamente passaria muitas noites sem dormir, para tentar encontrar um novo clube..."