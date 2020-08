City volta à carga por João Félix: os milhões que Guardiola tem para investir este verão

Depois de ter sido ilibado pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que anulou a suspensão de dois anos das provas europeias imposta pela UEFA (por alegado incumprimento do fair play financeiro), o Manchester City está agora focado no mercado e em dotar a equipa dos melhores jogadores para voltar aos títulos e acabar com a hegemonia do Liverpool na Premier League. E Pep Guardiola volta a olhar para João Félix.





Segundo o portal 'The Athletic', os citizens vão apostar forte neste mercado de verão; têm 300 milhões de libras (cerca de 332 milhões de euros) para investir nas próximas semanas. Já há uma lista de jogadores, onde consta o nome do jovem português.O City esteve interessado em João Félix, quando há um ano o então jogador do Benfica decidiu rumar ao Atlético Madrid. Mas as coisas não lhe correram da melhor forma na capital espanhola e Pep Guardiola, admirador das qualidades do jovem, pretende - segundo o 'The Athletic', - voltar à carga.O clube inglês já terá chegado a acordo para a transferência de Nathan Aké (Bournemouth) e Ferran Torres (Valencia), estando ainda interessado Koulibaly (Nápoles) e Lautaro Martínez (Inter).