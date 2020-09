Gareth Bale abre o livro sobre o Real Madrid: «Estive em situações de grande pressão»

Gareth Bale está de regresso ao Tottenham, sete anos depois de ter deixado os spurs rumo ao Real Madrid. Não obstante ter conquistado quatro Ligas dos Campeões na capital espanhola, entre outros títulos, o avançado galês 'caiu em desgraça' nos últimos anos, pois além de não ter sido uma das apostas do treinador Zinedine Zidane, começou a ser criticado pela imprensa e pelos adeptos.





"Não me arrependo de nada. Apenas tento jogar futebol, é tudo o que posso fazer e tudo o que é dito fora disso está fora do meu controlo", disse o avançado galês à 'Sky Sports', que está em Londres emprestado pelo Real Madrid. "Como disse, não me arrependo do que fiz, o que as pessoas dizem não depende de mim. Sei o que faço, a minha família conhece-me e isso é a única coisa em que penso."Bale foi criticado em Madrid por se dedicar mais ao golfe do que ao futebol, mas o jogador diz que aprendeu muito nos anos em que esteve na capital espanhola. "Cresci como pessoa ao ir para outro país, ao conhecer outra cultura. E aprendi a lidar com determinadas situações. Obviamente estive em situações de grande pressão, tive pessoas a assobiar-me em campo... Por isso, posso dizer que aprendi como lidar com essas coisas e a não levá-las a sério. O futebol é assim, é algo que adoro fazer e a única coisa que está nas minhas mãos é poder dar o meu melhor."Se Gareth Bale precisa de dar um impulso à sua carreira, o Tottenham conta com ele para voltar aos quatro primeiros em Inglaterra e assim entrar diretamente na Liga dos Campeões. "Quando se chega a um novo clube, queremos fazer tudo bem e ajudar a equipa o máximo possível. Temos uma grande equipa, têm feito um bom trabalho. No período em que estive fora o clube chegou nà final da Liga dos Campeões, construiu um no estádio e melhorou em muitos aspetos", considerou o galês.