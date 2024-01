Rui Almeida equaciona deixar o comando técnico do JS Kabylie

Rui Almeida, apurou, equaciona deixar o comando técnico do JS Kabylie, atual 9.º classificado do campeonato argelino e separado por apenas quatro pontos do 2.º posto.Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador de 54 anos, que no primeiro escalão do futebol português dirigiu o Gil Vicente, vai reunir em breve com os responsáveis pelo clube argelino para manifestar a sua insatisfação relativa a incumprimento de promessas que lhe foram feitas.Rui Almeida, recorde-se, assinou pelo JS Kabylie em outubro do ano passado.