Almería garante transferência histórica e Darwin já não é a venda mais cara do clube

Darwin Nuñéz já não é a venda mais cara da história do Almería. O novo dono desse 'estatuto' é o avançado maliano El Bilal Touré, que este sábado viu confirmada a transferência para a Atalanta, a troco de 28 milhões de euros fixos, mais 3M€ em variáveis. Uma verba recorde que entra nos cofres do clube espanhol, que supera os 24 milhões encaixados inicialmente há três anos com a venda de Darwin ao Benfica. O negócio de Darwin até viria a render mais alguns milhões aos espanhóis, por via da venda ao Liverpool, que renderam mais 10M €, mas para a história como venda mais cara fica mesmo esta agora protagonizada por Touré.Esta transferência, refira-se, abre caminho a uma outra, já que, contratado o avançado maliano, a Atalanta tem já nas suas fileiras um eventual sucessor para Rasmus Hojlund, avançado há muito desejado pelo Manchester United.