Do céu ao inferno: Luis Suárez fez hat trick em 5 minutos e acabou jogo com fratura no perónio

Quando o duelo com o Granada chegou ao intervalo, o colombiano Luis Suárez estava a viver provavelmente um dos melhores jogos da sua vida. Afinal de contas tinha três golos na sua conta pessoal nos primeiros 45 minutos, todos marcados no espaço de apenas 5, entre os 41' e os 45'+1. Contudo, menos de uma hora depois, aos 80', o sonho do avançado do Almería virou pesadelo e a partida da jornada 8 da Liga espanhola acabou em drama.Nesse momento, o avançado de 25 anos sofreu uma lesão grave, deixou o relvado de maca, visivelmente abalado, e as primeiras indicações apontam para que seja efetivamente uma mazela preocupante. O Almería ainda não se pronunciou oficialmente, mas a imprensa espanhola admite que se trate de uma fratura do perónio, que deixaria o jogador fora dos relvados durante um largo período.Para piorar a situação, o Almería viria a deixar escapar uma vantagem de 3-0 e empataria a três golos diante do Granada, mantendo-se desta forma no fundo da tabela, ainda sem vitórias e apenas 3 pontos.