«Quis contratar Jorge Jesus, mas um português disse-me que ia criar problemas com metade do plantel»

Conhecido pela sua faceta polémica, sem papas na língua, Turki Al Sheikh deu esta segunda-feira uma entrevista na Arábia Saudita na qual falou de vários temas, entre os quais sobre Jorge Jesus, técnico do Al Hilal com o qual assume ter uma boa relação. O dono do Almería revela mesmo que chegou a pensar contratar o treinador português para a equipa espanhola e apenas mudou de ideias quando foi aconselhado por "um português" do clube a não fazê-lo."Tenho uma forte relação com o Jorge Jesus. Comprou o jogador mais caro que vendi no Almería e um dos brasileiros que contratei veio por sua recomendação. Tem uma comunicação constante com pessoas do Almería, já nos comprou jogadores e recomendou outros. Sei que é um treinador duro. Queria contratá-lo para o Almería, mas tenho um português no clube, com um cargo importante, que é amigo do Jesus há uns 30 anos. Disse-me que não era a pessoa certa. É um treinador duro e ia criar problemas com metade do plantel, porque os seus treinos são muito intensos", declarou Turki Al Sheikh.Ainda que não revele de quem se trata o português que lhe deu esse conselho, o jornal 'AS' diz que essa pessoa será João Gonçalves, o responsável pelo futebol no emblema andaluz.