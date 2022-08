Ander Herrera regressa ao Athletic Bilbao por empréstimo do Paris SG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Ander Herrera vai regressar ao Athletic Bilbao por empréstimo do Paris Saint-Germain, até final da temporada, anunciou o clube basco, no qual já jogou durante três épocas, entre 2011 e 2014.

O clube detalha que o acordo do empréstimo de Ander Herrera, de 33 anos, por parte do Paris Saint-Germain, "inclui a opção de o Athletic adquirir todos os direitos federativos e económicos do futebolista para a temporada 2023/24".

Herrera cumpre uma segunda etapa no clube da sua terra natal, a que chegou pela primeira vez em fevereiro de 2011, proveniente do Saragoça, e no qual foi lançado pelo treinador argentino Marcelo Bielsa.

Herrera disputou 128 jogos oficiais e marcou 11 golos nas três temporadas em que jogou pelo Athletic, duas com Marcelo Bielsa e a última com o atual técnico Ernesto Valverde.

Em 2014, Herrera assinou pelos ingleses do Manchester United, jogando por cinco temporadas em Old Trafford, até 2019. Nesse mesmo ano, em final de contrato, o espanhol assinou pelo Paris Saint-Germain, no qual atuou nos últimos três anos.