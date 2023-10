Athletic Bilbao vence Almeria e sobe ao 4.º lugar na Liga espanhola

O Athletic Bilbao venceu hoje por 3-0 na receção ao Almeria, um resultado que coloca provisoriamente os bascos no 4.º lugar da Liga espanhola de futebol.

Com esta vitória, para a nona jornada, o Athletic passa a ter 17 pontos, a quatro do líder Real Madrid, três do FC Barcelona a dois do Girona, que formam o atual 'top-3'.

O português Luís Maximiano foi o guarda-redes do Almeria, nada conseguindo fazer para evitar os golos de Guruzeta (10), Dani Garcia (63) e Sancet (81).

O Almeria continua em último lugar, com apenas três pontos.