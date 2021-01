Jogador do Ath. Bilbao sai em defesa de Messi: «Lances que podem acontecer a qualquer um»

Asier Villalibre, jovem avançado do Athletic Bilbao, esteve na origem do lance que resultou na primeira expulsão de Lionel Messi ao serviço do Barcelona.

O ponta-de-lança de 23 anos foi 'abalroado' pelo internacional argentino já bem perto do final do encontro entre Barça e Athletic Bilbao, a contar para a final da Supertaça de Espanha. Na revisão das imagens ao recurso do VAR, o árbitro não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho direto ao camisola '10' dos blaugrana.

"Não creio que tenhamos de entrar em polémicas. Todas as equipas fazem faltas e a nós também nos fizeram, chave é não render-se nunca. Entrei com agressividade, meti o corpo para que ele não avançasse, ele zangou-se, meteu a mão na minha cara e a agressão é clara. São lances que podem acontecer a qualquer um de nós [jogadores]. É normal que se tenha sentido frustrado, qualquer um se sentiria", afirmou o autor do segundo golo da formação basca, que permitiu levar o encontro para o prolongamento.

"Estamos muito contentes. Merecemos a vitória. Não nos rendemos nem por um momento e isso é o mais importante, o carácter desta equipa", apontou, antes de explicar a finalização frente a Ter Stegen. "São bolas que se colocam [na grande área]. Há que rematar tudo o que venha. Agora, vamos festejar todos juntos, que é o mais importante."