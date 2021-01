Marcelino Toral: «Quero dedicar este título ao meu pai, que está lá em cima»

Chegou, viu e duas semanas depois conquistou um título. Marcelino García Toral era um homem visivelmente emocionado e satisfeito após a vitória do Athetic Bilbao na Supertaça espanhola, diante do Barcelona. Na reação à partida, não esqueceu os atuais e antigos jogadores, lembrou o papel decisivo do seu antecessor e dedicou o título... ao pai, já falecido.





"O crédito vai para os jogadores. No ano passado, com o trabalho deles, mereceram estar aqui e depois ganharam dois jogos, é incrível, mas o mérito é enorme. Gostaria de lembrar Aduriz, San José e aqueles que estiveram aqui e participaram nisto. Sem esquecer a antiga equipa técnica, à qual pertence uma parte importante do título. E deixem-me também dedicar este título ao meu pai, que está lá em cima", disse Marelino Toral, em conferência de imprensa.O Athletic também não esqueceu o contributo para a conquista deste título de Gaizka Garitano, técnico que deixou o comando da equipa em dezembro, bem como o plantel da época passada. Nas redes sociais, o clube basco partilhou uma fotografia de grupo com a legenda "Sem todos vocês, nada disso teria sido possível!".