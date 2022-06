Marcelo Bielsa quer Griezmann no Athletic Bilbao

Marcelo Bielsa, despedido do Leeds United em fevereiro, pode regressar ao ativo… e ao comando do Athletic Bilbao, que orientou entre 2011 e 2013. O carismático treinador argentino está comprometido com Iñaki Arechabaleta, um dos candidatos à presidência do emblema basco. Agora, de acordo com o 'As', Griezmann, avançado francês do Atlético de Madrid, seria um pedido de Bielsa caso assumisse a equipa. Certo é que Arechabaleta chegou a falar, em recentes entrevistas, sobre uma "bomba" que teria a anunciar dias após uma possível vitória nas eleições.

Com eleições marcadas para o próximo dia 24, Arechabaleta tem ganho força entre os adeptos com a promessa de trazer de volta uma referência como ‘El Loco’ Bielsa, que voltou a colocar o Athletic no panorama europeu, chegando à final da Liga Europa em 2011/12 – eliminando o Sporting nas meias-finais – e afastando equipas como o PSG ou o Manchester United. Recorde-se que o Athletic só aceita nas suas fileiras jogadores nascidos no País Basco (uma região que abrange o norte de Espanha e o sul de França) ou que foram formados num clube basco. É o caso de Griezmann, que deu os primeiros passos na rival Real Sociedad, onde jogou entre 2005 e 2014.