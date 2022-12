Diego Simeone culpa João Félix

João Félix está de malas feitas para deixar o Atlético Madrid e a 'Marca' revela mais uma face da relação atribulada do português com Diego Simeone. Escreve o diário espanhol que El Cholo entende que o jovem avançado é o principal culpado pela rutura entre os dois. "O treinador sabe que Félix tem qualidade para ser uma estrela mundial, mas a falta de regularidade e a intermitência do seu futebol levaram-no a distanciar-se do português e a preferir outros jogadores com quem teve resultados. Simeone nunca terá em Félix a mesma confiança que tem em Griezmann", pode ler-se no diário desportivo espanhol.