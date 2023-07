Söyüncü aterra em Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central Çaglar Söyüncü aterrou ontem no aeroporto de Barajas para assinar até 2027 pelo Atlético de Madrid, terminado o contrato que o ligava ao Leicester. À chegada, o turco de 27 anos mostrou-se entusiasmado. "Estou muito feliz por chegar a um clube tão grande. Espero que seja uma grande temporada. Será difícil, mas estou habituado a desafios", lançou. Söyüncü, que é o segundo reforço para Diego Simeone depois do lateral-esquerdo Javi Galán (ex-Celta). César Azpilicueta, do Chelsea, deve ser o próximo.

Na porta de saída está Saúl Ñíguez, que tem interessados na Arábia Saudita, mas exige, segundo a imprensa espanhola, um salário de 20 M€ anuais para deixar a Europa.