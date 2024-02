Vencer o dérbi e aquecer a Liga

Gabriel Paulista já esteve no banco do Atlético Madrid frente ao Rayo Vallecano, mas só ontem foi apresentado pelos cholchoneros. E o defesa brasileiro pode mesmo estrear-se no dérbi com o Real Madrid, a disputar amanhã no Bernabéu. "Estou preparado para competir, o balneário é incrível, surpreendeu-me. Não falei muito com o treinador porque não tive tempo, mas se puder jogar o dérbi no domingo, é fantástico", referiu o ex-Valencia, de 33 anos.

"É uma competição muito difícil e um rival muito bom, mas somos capazes de ganhar. Se perdermos, afastamo-nos e fica difícil lá chegar, mas se ganharmos podemos aquecer a Liga. É nisso que estamos a pensar", frisou Paulista.

Athletic goleador

No arranque da 23ª jornada, o Athletic Bilbao regressou às vitórias em grande estilo, ao bater (4-0) o Maiorca, em San Mamés. Os bascos vinham de dois jogos sem ganhar na Liga. Berchiche destacou-se com um bis, num jogo em que o português Samu Costa não saiu do banco dos visitantes.

As equipas catalãs entram hoje em ação frente a rivais bascos: o Barcelona, sem o lesionado João Félix, visita o Alavés e o surpreendente Girona recebe a Real Sociedad.