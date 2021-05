A cláusula no contrato de Luis Suárez que está a revelar-se uma autêntica maldição

Luis Suárez tem várias cláusulas no seu contrato com o Atlético Madrid, mas uma delas está a revelar-se uma autêntica maldição.





Segundo o jornal 'Marca', o avançado uruguaio tem uma bonificação a receber do clube se marcar 20 golos, mas desde 21 de março que não passa dos 19.Suárez marcou ao Alavés, mas ficou em branco nos jogos com o Sevilha, Betis, Eibar, Huesca, Athletic Bilbao, Elche e Barcelona.Agora tem três partidas para desbloquear a cláusula antes do final da época. Os colchoneros - que estão na luta pelo título - defrontam Real Sociedad, Osasuna e Villarreal.