A declaração de Simeone sobre Correa que soa a 'recado' a João Félix

Um bis de Correa deu ontem nova vitória ao At. Madrid na La Liga. Os colchoneros bateram o Girona (2-1) , mas o encontro no Metropolitano ficou marcado pelas vaias a João Félix, que voltou a ser suplente e entrou aos 74’ para o lugar de Correa. No final, Diego Simeone terá mesmo deixado uma ‘indireta’ ao português."Às vezes não joga de início, mas ele [Correa] joga sempre porque fica com raiva por não jogar e mostra isso em campo. É o que lhe dá a oportunidade de jogar. Se estás chateado, quando tens a oportunidade, tens de mostrar porque reclamas jogar", atirou Simeone na zona de entrevistas rápidas.