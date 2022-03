A jogada de João Félix que encantou os adeptos do At. Madrid

João Félix está numa forma Só com falta mesmo



— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 19, 2022

João Félix estará a passar, muito provavelmente a sua melhor fase desde que foi contratado pelo At. Madrid. Esta noite, diante do Rayo Vallecano , não marcou, como vinha sendo hábito, mas não deixou de fazer marca, no caso. Mas antes disso também houve outro momento brilhate do jovem português, com uma daquelas jogadas que deixa os adeptos rendidos.