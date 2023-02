A proposta que o Chelsea prepara por João Félix e que o Atlético Madrid... vai recusar

Em Espanha têm surgido notícias de que o Chelsea vai avançar com uma proposta para contratar João Félix em definitivo no final da época e esta quinta-feira a 'Marca' dá mais detalhes da possível operação.Segundo o jornal de Madrid, o clube inglês vai tentar incluir jogadores no negócio, no sentido de fazer baixar o valor a pagar pelo passe, mas os colchoneros não estão interessados nessa solução.Um dos nomes que poderá estar em cima da mesa é o de Mason Mount, médio inglês de 24 anos que, face à massiva chegada de jogadores nas dois últimas janelas de mercado, tem vindo a perder espaço no plantel dos blues. O nome até podia agradar ao clube de Madrid, o problema é o elevado salário que Mount aufere na Premier League...Seja como for, a 'Marca' explica que o Atlético Madrid só aceita vender João Félix a troco de dinheiro, de modo a recuperar uma boa parte dos 127 milhões que pagou pelo jogador em 2019 ao Benfica, e já terá feito saber isso mesmo às pessoas próximas do jogador. Ontem o mesmo jornal falava numa operação a rondar os 80 milhões de euros.O internacional português, que foi emprestado ao Chelsea em janeiro, a troco de 11 milhões de euros, está, segundo a 'Marca', muito recetivo à mudança em definitivo para Stamford Bridge, pois adaptou-se bem ao novo clube, apesar de ter estado quase um mês ausente, após ter visto um cartão vermelho logo no primeiro jogo. Seja como for, acrescenta o mesmo jornal, Félix sente que tem em Londres o que necessita para se afirmar em definitivo entre a elite europeia.