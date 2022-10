A reação (com ironia à mistura) de Margarida Corceiro e Hugo Félix após João Félix marcar

fLoP — Magui (@magui_corceiro) October 29, 2022

João Félix não conseguiu evitar o desaire (2-3) do Atlético de Madrid em Cádiz, mas foi um dos jogadores em destaque na equipa dos colchoneros ao assinar um dos golos da equipa. O regresso às boas exibições motivou elogios de Diego Simeone e o primeiro golo da temporada do português provocou reações... da namorada, Margarida Corceiro, e do irmão, Hugo Félix com muita ironia à mistura.Magui recorreu ao Twitter para partilhar uma publicação com as ações de Félix no jogo, onde se vê que o avançado entrou aos 60' antes de participar nos dois golos do Atleti, antes de fazer uma publicação onde brinca com a palavra 'flop'. Já Hugo, médio de 18 anos que alinha nas camadas jovens do Benfica, optou por quatro 'smiles', indicando uma surpresa irónica com golo do irmão.