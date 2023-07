Acabou a peladinha e colete ao chão: reação de João Félix dá que falar em Espanha

? @joaofelix70 tira el peto al acabar el partidillo en el entrenamiento de esta tarde



@MovistarFutbol pic.twitter.com/HJ5zwI0RZ2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 11, 2023

A pré-temporada do At. Madrid ainda vai no segundo dia e, tal como no primeiro, João Félix volta a ser destaque. Agora por conta da reação que teve no final da peladinha (onde terá jogado como suplente): mal acabou o exercício, o avançado português, que não entra nas contas de Diego Simeone, tirou o colete e lançou-o para o chão, claramente insatisfeito com toda a situação em que se está a ver envolvido.