Adeptos do At. Madrid dizem que nova camisola é uma "vergonha" e CEO do clube pede desculpa

Miguel Ángel Marín, CEO do Atlético Madrid, dirigiu-se esta sexta-feira aos sócios dos colchoneros através de uma carta aberta onde explicou, entre outros aspetos, o design do equipamento principal do clube para a nova temporada, muito criticado pelos adeptos nas redes sociais, nomeadamente pelo facto de as riscas não serem a direito."Em relação às camisolas para a nova temporada, os designs tentam relembrar dois aspetos históricos. O equipamento vermelho e branco é inspirado no rio Manzanares, que teve tanta ligação com o At. Madrid, representando a sua rota. Pedimos desculpas aos adeptos que não gostam deste design, mas a única intenção era relembrar o passado com respeito e carinho", começou por dizer Marín.E prosseguiu: "Aconteceu exatamente o mesmo com a evolução do emblema. A nossa identidade foi respeitada, realçando as nossas cores fundamentais (vermelho, branco e azul) e mantendo a silhueta caraterística, embora com um ligeiro arredondamento em homenagem ao nosso primeiro símbolo", concluiu.O Atlético Madrid, recorde-se, terminou a temporada 2021/22 no 3.º lugar da LaLiga, a 15 pontos do campeão e rival Real Madrid.