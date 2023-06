Al Nassr avança para Griezmann

O francês Antoine Griezmann, do Atlético Madrid, poderá juntar-se a Cristiano Ronaldo no Al Nassr. De acordo com a imprensa francesa, os responsáveis do clube saudita reuniram-se nos últimos dias com os representantes do avançado de 32 anos, que tem uma cláusula de rescisão avaliada em apenas 25 M€.

Quem já está na Arábia Saudita para fazer os exames médicos e assinar pelo Al Hilal é Koulibaly. O central senegalês, de 32 anos, já tem tudo acertado para ser companheiro de Rúben Neves. O contrato será por três temporadas e o Chelsea deverá receber cerca de 24 M€ pela transferência.

Já em Itália, surgiram notícias a apontar que Massimiliano Allegri poderá ser o futuro técnico do Al Hilal, que propôs ao italiano um contrato de três épocas e 30 M€ anuais.