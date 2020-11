Álvaro Morata sobre João Félix: «Bastaram dois treinos...»

Álvaro Morata, avançado do Atlético Madrid que se encontra emprestado à Juventus, contou no programa espanhol 'El Partidazo', da Cadena Cope, as primeiras impressões que teve do português no ano passado.





"Esperava para ver o seu rendimento. Mas bastaram dois treinos para perceber que o João Félix é muito bom", contou o jogador."No ano passado tive algumas conversas com ele e estou contente por ver que as coisas estão a correr-lhe bem. Os limites só podem ser colocados por ele próprio", acrescentou Morata.