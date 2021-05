André Silva ‘quente’ no Atlético Madrid

Aos 25 anos, André Silva vive um dos melhores momentos da carreira. O avançado já marcou 26 golos e fez nove assistências ao serviço do Eintracht Frankfurt em 2020/21. A grande época do internacional português tem motivado a cobiça de vários gigantes europeus. Depois de ser apontado ao Real Madrid e ao Barcelona, André Silva volta a ser associado ao Atlético Madrid. O canal alemão Sky Sport garantiu ontem que o jogador está muito próximo de se tornar colega de equipa de João Félix. "O assunto entre o André Silva e o Atlético está muito, muito quente. Têm havido muitas conversas e negociações", assegura o canal.

André Silva foi contratado pelo Eintracht Frankfurt ao Milan no verão do ano passado, a troco de 24 milhões de euros. A imprensa alemã adianta que o avançado português tem uma cláusula que lhe permite sair do Eintracht por 30 milhões de euros. Contudo, a Gestifute, empresa que agencia o jogador, assegura que não existe qualquer cláusula de rescisão.