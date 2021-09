Ángel Correa: «Pelos nomes, pela classe dos jogadores, acho que este ano temos a melhor equipa»

O internacional argentino Ángel Correa disse esta segunda-feira que o Atlético Madrid tem de ter a ambição de conquistar a Liga dos Campeões, na qual se estreia quarta-feira, recebendo o FC Porto.

"[Ganhar a Liga dos Campeões] é a ambição que todos nós temos. A cada ano, a cada jogo, lutamos e tentamos, e oxalá este ano seja possível", declarou o avançado em entrevista à EFE.

No Grupo B, os colchoneros, que contam com o português João Félix, têm adversários de peso, com Liverpool, FC Porto e AC Milan, com 15 títulos europeus entre si, enquanto os espanhóis perderam as três finais que disputaram, em 1974, 2014 e 2016.

A alimentar esta crença está a noção do avançado de 26 anos de que este é o melhor plantel da equipa de Madrid de que já fez parte, estando na equipa orientada por Diego Simeone desde 2015.

"Pelos nomes, pela classe dos jogadores, acho que este ano temos a melhor equipa, mas temos de o demonstrar em cada jogo, todo o ano, que é o melhor Atlético. É demonstrar", explicou.

Quanto ao jogo com o FC Porto, agendado para quarta-feira, às 21h locais (20h em Lisboa), no Wanda Metropolitano, vê-o como um primeiro passo para "somar três pontos" e começar a enfrentar um grupo "difícil".

"Sabemos o difícil que é ganhar a Champions, todas as equipas se preparam para o fazer, mas não vamos baixar os braços, vamos lutar, e na quarta-feira começamos esse caminho", rematou.