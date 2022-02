Antigo jogador do Ath. Bilbao aceita pedido de desculpas de Simeone... 25 anos depois!

Ao longo da sua carreira, Diego Simeone alternou momentos de futebol ao mais alto nível com alguns menos bons, especialmente por conta da forma mais dura como abordava as jogadas. Um dos lances que mais o marcou sucedeu em 1996, quando num duelo com o Athletic Bilbao o então jogador do At. Madrid protagonizou uma verdadeira entrada assassina em Julen Guerrero. O adversário ficou bem marcado, com um enorme buraco na perna e, na altura, a situação motivou mesmo muito falatório no país vizinho, com pedidos para que o argentino fosse durante punido - acabou suspenso por três jogos.Mais de 25 anos depois, quando ninguém o esperava, o atual treinador do At. Madrid recordou-o, numa das várias passagens do seu documentário 'Simeone: Vivir Partido a Partido', emitido pela Amazon. No referido episódio, Simeone faz o 'mea culpa', algo que até então, em duas décadas e meia, não havia feito. "Foi uma reação desnecessária. Sim, evidentemente que sempre fui forte, temperamental, mas isto é uma agressão. Está obviamente errado... Nunca nos cruzamentos e sempre que ia jogar contra o Athletic ele não estava em campo. Nunca tive oportunidade de lhe pedir desculpa. E acho que há coisas que nem pedindo desculpa...", assumiu.Alguns dias depois do lançamento do documentário, que tem merecido bastante elogios da crítica, o outro protagonista da história falou da situação, assumiu-se surpreendido com a referência e assegurou que está tudo superado (e esquecido). "Não esperava pelo documentário e que isto acontecesse. Para mim é uma ação que está totalmente esquecida há muitos anos. Nunca dei muita importância. Uma ação que sucedeu e já está, não há que falar mais nisso. Creio que ele foi sincero e isso é bom. Agradeço-lhe por isso. São coisas que aconteceram há 25 anos e não há que falar mais. Neste momento temos coisas mais importantes para falar. Mas nunca é tarde para estes gestos. Agradeço e é a melhor forma de passar a página. Aconteceu assim, ponto. Foi um lance de jogo, cada um com o seu e já está", disse o antigo jogador, em declarações ao programa El Larguero, da Cadena Ser.