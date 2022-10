«Aqui és respeitado, volta para casa»: João Félix mete 'like' em publicação afeta ao Benfica

João Félix se enfada y reacciona a un tuit que pide su vuelta a Portugal, donde "eres respetado" pic.twitter.com/IqBcxsVvbb — Diario AS (@diarioas) October 12, 2022

Após ficar no banco do Atlético Madrid no empate caseiro (0-0) com o Club Brugge, João Félix não escondeu a sua frustração. Primeiro em pleno jogo, ao perceber que já não iria entrar quando a equipa precisava de chegar ao golo - atirou o colete ao chão -, e depois do apito final, nas redes sociais, colocando um 'gosto' numa publicação de uma página de Twitter afeta ao Benfica.Nessa publicação, podia ler-se "Aqui és respeitado, volta para casa". Ora o internacional português fez 'like', o que desde logo gerou alguma controvérsia, nomeadamente em Espanha. O 'gosto', refira-se, acabaria por ser retirado pelo jogador.Depois da partida, Diego Simeone explicou assim por que motivo não colocou Félix em campo: "Entendi que deveria terminar com o Cunha na esquerda e via que eles continuavam a sair com força porque estávamos com ansiedade para querer atacar. Entendi que Griezmann estava a começar a ficar cansado. Para atacar estava bem, mas para defender não. Então optei por meter o Axel [Witsel] para equilibrar a equipa, não perder o jogo e ficar de fora da Champions. Foi com base nisso que tomei a minha decisão."