«Aqui nunca mais!»: diretor desportivo do At. Madrid furioso com árbitro que expulsou João Félix

A partida deste sábado do Atlético Madrid frente ao Athletic Bilbao (0-0) não correu de feição nem a colchoneros nem a João Félix, que foi expulso aos 78 minutos: o internacional português viu o primeiro amarelo na sequência de ter atingido um adversário com o braço enquanto era agarrado, e o segundo por ter chamado "louco" ao árbitro ao ser admoestado. No final da partida, o diretor desportivo do Atlético Madrid visou a equipa de arbitragem, tal como Gil Manzano descreveu no relatório do encontro, citado pela 'Marca'.



"No final do jogo, o diretor desportivo Andrea Berta dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'este árbitro é muito mau, nunca mais vai voltar aqui'. Depois, entrou no terreno de jogo e dirigiu-se a mim, dizendo: 'aqui nunca mais, aqui nunca mais!', explicou o espanhol.



Relativamente à expulsão de João Félix, Gil Manzano escreveu: "ao minuto 78, o jogador João Félix Sequeira (7) foi punido pelo seguinte motivo: dirigiu-se a mim com o dedo indicador na têmpora em sinal de desacordo depois de ser repreendido".



Os colchoneros ocupam o primeiro lugar da LaLiga, com um ponto de vantagem sobre Real Madrid e Valencia, mas com mais um jogo disputado.





João Félix chama "louco" ao árbitro e acaba expulso: veja as imagens