'As' diz que João Félix é "pedra no sapato" de Simeone e revela planos do At. Madrid para o treinador

O adeus do Atlético Madrid à Liga dos Campeões e o diferendo com João Félix não alteraram os planos do Atlético Madrid relativamente a Diego Simeone, segundo avança este domingo o jornal 'As'. O clube colchonero quer renovar o contrato do treinador argentino até 2026. O atual vínculo termina em 2024.Embora muitos adeptos entendam que o clube devia começar a pensar numa mudança ao nível técnico, na direção dos colchoneros a ideia é que Simeone é o homem certo. E dizem mesmo, segundo o jornal de Madrid, que 'El Cholo' - que está no clube desde dezembro de 2011 - é a peça mais importante do projeto.A situação de João Félix, acrescenta o 'As', é uma "pedra no sapato" de Simeone, mas o conflito com o jogador mais caro da história do Atlético Madrid não fez com que o treinador perca a confiança da direção. Quem manda pode estar mais ou menos de acordo com a gestão que o argentino faz do caso, mas todos apoiam as decisões de Simeone, mesmo que seja deixar sair o português em janeiro.Pessoas próximas do treinador ouvidas pelo jornal garantem que Simeone não vai recusar a proposta de renovação do Atlético Madrid. "Não quer deixar o Atleti antes de ganhar uma Champions."