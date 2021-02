«Às vezes entra com a chama acesa...»: espanhóis destacam o 'génio' de João Félix

Depois de um mês afastado dos golos, com a Covid-19 a tirá-lo dos relvados pelo meio, João Félix voltou este domingo a festejar, assinando uma atuação diante do Villarreal que, desta feita, mereceu elogios da imprensa espanhola. Os principais títulos do país vizinho destacam a sua saída do banco para dar uma 'sapatada' no jogo, com especial destaque para a 'Marca', que volta a reforçar a necessidade do contributo do português para não deixar escapar o título.





- "Entrou ao intervalo para fazer descansar Lemar e atuou a partir da faixa esquerda. Nos primeiros minutos travou muitos duelos com Foyth, com muito 'fricção' em todos os contactos entre os dois jogadores. Entrando pela zona central do terreno, abriu para Vrsaljko e recebeu um passe de Pau para controlar de peito e colocar o esférico no canto esquerdo da baliza defendida por Asenjo. Foi o seu sétimo golo na La Liga. Acabou a jogar como ponta-de-lança."- "Há dias em que sai com a chama acesa e fez a diferença. Entrou ao descanso, no lugar de Lemar, e esteve muito focado no jogo até rematar a sua atuação com um golaço. É curioso que, depois do golo, baixou um pouco as suas intervenções. Não estava a ser protagonista nas últimas jornadas e voltou a mostrar-se com um tiraço que devolveu a alegria ao Atlético""O génio - outra vez a partir do banco. O estatuto de titular indiscutível ainda não encaixa nele. Agora, no La Cerámica saiu do banco, substituiu Lemar ao intervalo e na primeira oportunidade que teve 'vacinou' o jogo sem hesitar. Um golpe perfeito e o 2-0 no marcador. O português fez um gesto de dedicatória para o banco e depois mandou calar a alguém na bancada, ou pelo menos foi isso que pareceu. O Atlético necessita da sua magia para ganhar esta Liga"- "Por fim, determinante. Suplente, mas com 45 minutos no segundo tempo para demonstrar a sua valia. Marcou o 0-2 e mandou calar alguém, mas sobretudo mostrou-se ativo no ataque, criando perigo e muito voluntarioso com a bola"- "Marcou um autêntico golaço aos 69 minutos e teve uma polémica celebração ao mandar calar a zona dos bancos. Melhorou o nível em relação aos últimos jogos"