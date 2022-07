At. Madrid coloca Griezmann no mercado para abrir espaço para Cristiano Ronaldo

O jornal inglês 'The Times' adianta este sábado que o At. Madrid terá colocado Antoine Griezmann no mercado, numa tentativa de libertar o francês e o seu salário para conseguir abrir espaço para a chegada de Cristiano Ronaldo. De acordo com o diário inglês, o dianteiro francês de 31 anos terá sido oferecido, por exemplo, ao Paris SG e terá levado nega por parte dos dirigentes do emblema capital francesa, que nesta fase estão mais preocupados em reduzir a folha salarial - tal como os madrilenos.O processo de venda de Griezmann pode, ainda assim, ser algo complexo, já que o avançado francês está neste momento a meio de um acordo de empréstimo por dois anos entre Barcelona e Atlético. Um acordo firmado em 2021/22 e que contempla uma opção de compra obrigatória de 40 milhões no final da cedência. Ora, isso implicaria que a equipa interessada assumisse esse valor à partida... Isso e também o seu salário, que anda em volta dos 11 milhões de euros anuais.