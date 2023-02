At. Madrid contesta expulsão de Correa no dérbi com o Real: «Assim está a perna do nosso 'agressor'»

Así está la pierna de nuestro 'agresor'.



Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

O Atlético Madrid recorreu este sábado às redes sociais para, após o empate no dérbi frente ao Real (1-1) , contestar a arbitragem de Gil Manzano, mais especificamente visando a expulsão de Ángel Correa aos 64 minutos, por agressão a Rudiger."Assim está a perna do nosso 'agressor'. Continuamos sem novidades no [Santiago] Bernabéu", escreveram os colchoneros, junto a uma imagem onde mostram a perna ensanguentada do argentino, que durante a partida foi alvo de algumas entradas mais duras.Com este resultado, Atlético Madrid e Real voltam a perder terreno para o líder Barcelona na tabela da LaLiga. Os colchoneros ocupam agora o 4.º lugar com 42 pontos, menos 10 do que os merengues. Os catalães seguem na 1.ª posição, com 59.